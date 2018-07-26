Удаленное подключение к серверу в безопасном режиме

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки215 просмотров

Задача: нужно подключиться к удаленному серверу, при условии его запуска в безопасном режиме.

Проблема в том, что в безопасном режиме службы удаленного подключения отключаются. Нужно как то обойти этот момент.

7 лет назад
hurdler_
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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