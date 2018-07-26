Требуется помощь с Gigaset N720 DM PRO оплата по часовой
Удаленное подключение к серверу в безопасном режиме
Задача: нужно подключиться к удаленному серверу, при условии его запуска в безопасном режиме.
Проблема в том, что в безопасном режиме службы удаленного подключения отключаются. Нужно как то обойти этот момент.
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