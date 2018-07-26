Запаролить сайт2

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка171 просмотр

Привет! Дубль 2. У меня так и не работает запароливание для других сайтов на моем хостинге. Не могу найти причину. 

7 лет назад
mtihonov
Максим 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

esparce
Сергей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
30 отзывов(-6)
7 лет назад
$10
1 день
Не смотрите на отрицательные отзывы, спец отличный, по ТЗ все четко делает! Работаю второй раз с ним и еще буду! Молодой и отличный спец!
Рекомендую всем данного заказчика! Четкое ТЗ со всеми пометками. Достойное вознаграждение больше чем нужно! Очень приятно работать с данным заказчиком, спасибо ему за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

esparce
Сергей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
30 отзывов(-6)
7 лет назад