Серверная часть для игры в социальных сетях node.js / php

$380
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка139 просмотров

Необходимо разработать серверную часть и REST API для игры в социальных сетях на node.js или php. 

node.js более предпочтительный вариант. Работы много, оплата будет производится по задачам. План задач необходимо составлять на неделю. 

Node.jsPHP
7 лет назад
777Pavel777
Павел 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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