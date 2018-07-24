Необходимо для теста развернуть 2-3 виртуальные машины, на нашем оборудовании. Будет ли это система от microsoft или какая-то система под linux, не имеет значения. Все необходимое предоставлю.
Серверная часть для игры в социальных сетях node.js / php
Необходимо разработать серверную часть и REST API для игры в социальных сетях на node.js или php.
node.js более предпочтительный вариант. Работы много, оплата будет производится по задачам. План задач необходимо составлять на неделю.
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