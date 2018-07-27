Нужен специалист по опенкарт (настройка рассылки по email)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок186 просмотров

Есть сайт: https://clck.ru/DvLdT  при публикации статьи в блог идет рассылка клиентам.

Нужно помочь найти файл где редактируется, шаблон формирование письма, и нужно его отредактировать.

А так же помочь с настройкой рассылки не всегда работает корректно.

Opencart
7 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
7 лет назад
$20
1 день
Олег отлично справился с заданием. А главное оперативно. Рекомендую!
Отлично поработали. Грамотное ТЗ, быстрое и конструктивное общение, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
7 лет назад