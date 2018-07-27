Требуется помощь с Gigaset N720 DM PRO оплата по часовой
Нужен специалист по опенкарт (настройка рассылки по email)
Есть сайт: https://clck.ru/DvLdT при публикации статьи в блог идет рассылка клиентам.
Нужно помочь найти файл где редактируется, шаблон формирование письма, и нужно его отредактировать.
А так же помочь с настройкой рассылки не всегда работает корректно.
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