Здравствуйте! Нужен сервер на виртуальной машине (собственный хостинг) для мониторинга МНОЖЕСТВА серверов, служб, компьютеров пользователей(здоровье HDD и SSD в частности отслеживать) и прочего сетевого оборудования. Сеть не локальная , отслеживать нужно иметь возможность со смартфона, ...
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! Есть почтарь на HMAILSERVER, на него завели два домена, через год начались какие-то проблемы с отправкой и доставкой. Выяснил, что провайдер не добавил PTR запись на один домен (на второй я и не просил ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте! Сервер несколько серверов Windows за роутером, идёт перебор паролей, надо защитить RDP. Роутер аппаратный - keenetic, ставить линукс или фряху не будем, пока. VPN и сам могу поднять - не предлагать. Интересно решения, чтоб за роутером ...Закрыт4 года назад
- $15
Хостинг на centos 7 , php 5 с чем-то , задумался, что не обновлял никогда, наверное нужно - посоветуете какую версию ставить? Сам думал на последнюю обновляться , т.к. не знаю - почему нет? Дополнение - ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Хостинг centos 7 , стоит php 5 с чем-то, думается мне, что пришла пора обновить на новую версию и ничего не поломать(хостинг! Напоминаю! Сайты на нем как тестовые, так и вполне себе нужные живыми)Системное администрированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть хостинг на centos 7 (свой собственный, дома стоит для тестов и прочей лабуды). перестал работать php (подозреваю, что обновился сервер неудачно), на некоторых сайтах не работает форма обратной связи - жалуется на php. Надо ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно извлечь с сайта ([url=http://segazona.ru/dune-ii-battle-for-arrakis?emulator=flash)]segazona.ru/dune-ii-battl...[/url] – необязательно с него, но конечная цель такова – собираю сайт на AdobeMuse, чисто для своих, понастольгировать, хочу туда нашу любимую игру 90-х разместить. То есть мне нужен некий файл, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Поднят fuguhub server на windows server 2012, куплен сертификат от comodo (самый дешёвый) - надо прикрутить cсертификат.Закрыт5 лет назад
Привет! Дубль 2. У меня так и не работает запароливание для других сайтов на моем хостинге. Не могу найти причину.Завершен5 лет назад
Здравствуйте! Нужен сайт на ocstore, хостинг свой. Дизайн и функционал с сайта bp-doors.ru (это и есть сейчас наш сайт - cms с херовой поддержкой, поэтому уйти хотим). У клиента нет базы для заливки на сайт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно предложить решение по доступу к Российскому серверу RDP, но через иностранный шлюз (vpn, прокси - неважно). Цель задачи - есть нетоварищи, которые охотятся за данным сервером и, чтоб его нельзя было по IP на ...Завершен6 лет назад
Будет создаваться сайт на adobe muse, очень много картинок и описаний, к каждой картинке нужно прикрепить цену (магазин дверей) и иметь возможность оперативно менять цены из файла xls. Ну и корзина нужна с оповещением клиента ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть xls книга, которая ежедневно пополняется и растёт. И есть сайт сделанный в Adobe muse , на который заходят пользователи просмотреть данные из этого xls файла. Собственно вот так и надо сделать. Хотелось бы, чтоб ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать на собственном работающем хостинге вход на один из сайтов по паролю! И чтоб сайт нельзя было ни скачать ни просмотреть без пароля.Завершен6 лет назад
- $5
Для фабрики дверей, на сайт и в рекламу, нужно отрисовывать новые двери по чертежам (.dxf) и на основе фото прототипа. Вообщем нужно нарисовать фотореалистично двери для рекламы. Цена указана за одну дверь.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад