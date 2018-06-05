mtihonov

Максим Тихонов mtihonov

 
44 годаРоссия/Ульяновск
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$28
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$28
10 баллов
3 года назад
Развернуть сервер для мониторинга сетевых устройств
Приятно работать. Точное ТЗ, быстрый доступ, оплата без проблем
Быстро, чётко, безпроблемный исполнитель! К сотрудничеству - рекомендую!
Ответный отзыв
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов(-6)
$10
10 баллов
5 лет назад
Запаролить сайт2
Рекомендую всем данного заказчика! Четкое ТЗ со всеми пометками. Достойное вознаграждение больше чем нужно! Очень приятно работать с данным заказчиком, спасибо ему за сотрудничество!
Не смотрите на отрицательные отзывы, спец отличный, по ТЗ все четко делает! Работаю второй раз с ним и еще буду! Молодой и отличный спец!
Ответный отзыв
joker163
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доступ к серверу RDP через иностранный шлюз
Максим - эталон заказчика! Подробное ТЗ, постоянно на связи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа сделана на отлично! Даже с усложнением задачи в процессе исполнения! Рекомендую настоятельно! Одно слово - молодец!
Ответный отзыв
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов(-6)
$5
10 баллов
6 лет назад
Запаролить сайт
Четкое ТЗ, моментальная оплата, рекомендую данного заказчика.
Быстро, чётко, без ошибок. Приятный профи! Рекомендую к выбору в исполнители!
Ответный отзыв
s7st
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Создание фотореалистичного изображения по чертежу
Отличный заказчик. С оплатой полный порядок. Дальнейшее сотрудничество могу только приветствовать.
Исполнитель большой молодец и умница! Рекомендую к сотрудничеству, не пожалеете. Внимателен, исполнителен, аккуратен и весьма профессионален во всех смыслах! Что немаловажно - очень терпелив в доработках, которые поступают по проекту. Я выбрал его для себя к постоянному сотрудничеству!
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