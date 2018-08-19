Fuguhub https

Добрый день, нужно перекинуть портал: https://roomout.loveitgroup.com.ua на сервер под доменом roomout.de Сервер уже выкуплен здесь: 1und1.de Все на немецком, но можно открыть через гугл переводчик и будет понятно. Задачи: установкп ОS, web server, mysql, ...