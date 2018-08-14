Блокирование ботов через ngnix

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Закрыт3 заявки211 просмотров

Приветствую. Есть задача. Заблокировать ботов через ngnix 

Сейчас код стоит и боты блокируются. НО блокируются только те кто заходит по HTTP/1.1

Код прописан такой 

if ($http_user_agent ~* (MegaIndex.ru|msnbot|scrapbot|AhrefsBot|bingbot|proximic|Codewisebot|DeuSu|Leikibot|ExtLinksBot|admantx-adform|WebartexBot|Scrapy|SemrushBot/2~bl|GetIntent|CrawlerPubMatic Crawler Bot|DotBot/1.1|MJ12bot/v1.4.8|openstat.ru/Bot|Pinterestbot/1.0) ) {return 403;}

те кто заходит через  HTTP/1.0 не блокируются

http://prntscr.com/kkomsg

Файл конфига приложил

7 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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