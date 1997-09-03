Настройка Traffic Inspector на WS2012R2

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка176 просмотров

Необходимо настроить Traffic Inspector для гостевой публичной сети с смс авторизацией и ограничением ресурсов. Доступ к серверу через TW

7 лет назад
urban_soul
Иван 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров