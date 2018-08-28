Настроить криптопро для Linux

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка193 просмотра

Требуется специалист по настройке криптопро на Linux сервере, через которые будут идти запросы в бюро кредитных историй, запросы должны быть подписаны по гост 2012. Подробности обсудим с исполнителем.

Linux
7 лет назад
doslab
Булат 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
7 лет назад
$100
3 дня
Все супер, Кирилл грамотный специалист. Рекомендую!
Хороший заказчик, сотрудничество продолжаем.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
7 лет назад