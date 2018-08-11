SSH: помощь в возвращении сделанных действий

Добрый день.

Решил по данной инструкции https://gethttpsforfree.com/ поставить через SSH сертификат - в итоге не дошёл до конца (выдавало ошибку) и вроде бы дальше всё работало. Но после перезагрузки VPS - сайт перестал вообще отображаться (ошибка ERR_CONNECTION_REFUSED).

Есть доступ к SSH и ISP Manager.

Действия, что выполнял с инструкции gethttpsforfree.com прикрепил к заданию.

Задача: вернуть сайт к жизни, проделав обратные шаги по отмене того, что делал через SSH )