Конфиг сервера связка Nginx + PHP-FPM для joomla 3

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки214 просмотров

ТЗ на задачу в файле

JoomlaNginxPHP
7 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Veonis
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$8
1 день
Специалист знает свое дело. Настроил скоростную связку на сервере. Сделал все редиректы. Отвечал на очень много вопросов по серверу. Рекомендую как специалиста по администрированию
Отлично поработали. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Veonis
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад