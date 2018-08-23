Необходимо иметь возможность в сжатые сроки создавать типовые лендинг страницы для наших товаров: Имея только набор вижуалов и текстовБез специальных технических знанийБез привлечения верстальщика либо программистаВизуальный конструктор сайта с типовыми блоками и кастомизацией шрифтов, фонов, ...
Конфиг сервера связка Nginx + PHP-FPM для joomla 3
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