На сервере ngnix установить http на https

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Завершен4 заявки136 просмотров

Добры день, админ!

Нужна твоя помощь в настройке переадресации с http на https.

https://bjornjohansen.no/redirect-to-https-with-nginx

ssh доступы есть.

Сроки - сегодня

Оплата - 5$

Nginx
7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Все вкусно! И результат вкусный!
Очень доволен сотрудничеством!!

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад