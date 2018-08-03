Нужен человек, который имеет опыт работы с хостингом digital ocean. Мой сервак упал, на нем очень важный для меня сайт. Доступ по фтп есть, но достать БД не могу
Настроить отправку писем от форума через smtp
Есть 2 форума на IPB, расположены на личном сервере. Нужно настроить отправку почты через smtp на обоих форумах
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