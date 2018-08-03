Настроить отправку писем от форума через smtp

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок154 просмотра

Есть 2 форума на IPB, расположены на личном сервере. Нужно настроить отправку почты через smtp на обоих форумах

SMTPНастройка почты
7 лет назад
shishwagen
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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