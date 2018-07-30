Установить на vesta cp файловый менеджер

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Закрыт6 заявок156 просмотров

VDS на timeweb . Нужно установить на vesta cp файловый менеджер. 

Так же нужно посмотреть какие настройки на сервере и настроить если нужно.

После настройки нужно предоставить список, что именно сделали.

Пожалуйста, в вашем предложении указывайте окончательную цену.

7 лет назад
andrew2005
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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