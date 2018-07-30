VDS на timeweb . Нужно установить на vesta cp файловый менеджер.

Так же нужно посмотреть какие настройки на сервере и настроить если нужно.

После настройки нужно предоставить список, что именно сделали.

Пожалуйста, в вашем предложении указывайте окончательную цену.