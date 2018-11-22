Требуется помощь с Gigaset N720 DM PRO оплата по часовой
Привязать домен к сайту (isp manager)
Привязать домен к сайту на isp manager
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача: нужно подключиться к удаленному серверу, при условии его запуска в безопасном режиме. Проблема в том, что в безопасном режиме службы удаленного подключения отключаются. Нужно как то обойти этот момент.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо прописать правильную ptr запись на выделенном сервере, возможно настроить еще DKIM, чтобы почта, отправляемая с сервера не попадала в спам.Системное администрирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо развернуть на сайте с Wordpress CDN сеть для доставки изображений и статического контента. Cloudflare не предлагать - так как ip. адреса в черном списке у него. Используем его чисто в качестве DNS ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется выпустить бесплатный SSL сертификат на letsencrypt.org на 90 дней И "прикрутить" его к домену третьего уровня с автоматическим перевыпуском каждые следующие 90 дней. сайт "голый" движок Джумла 3.8 + установлен шаблон (те работа ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $180
Разработать серверную часть с нуля. ТЗ – https://yadi.sk/i/NdT4XToE3Zcz8V Опыт программирования на php или на python не менее 2-х лет. Обязательно наличие портфолио. Проект срочныйСистемное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
настроить удаленный виртуальный сервер windowsСистемное администрирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
и обновить цмс. модикс оплата 300 р по факту сбер ядЗавершен7 лет назад
Привет! Дубль 2. У меня так и не работает запароливание для других сайтов на моем хостинге. Не могу найти причину.Завершен7 лет назад
- $20
Есть сайт: https://clck.ru/DvLdT при публикации статьи в блог идет рассылка клиентам. Нужно помочь найти файл где редактируется, шаблон формирование письма, и нужно его отредактировать. А так же помочь с настройкой рассылки не всегда ...Завершен7 лет назад