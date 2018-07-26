Требуется настроить сертификат на домене третьего уровня ...xxx.spb.ru

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Закрытнет заявок98 просмотров

Требуется выпустить бесплатный SSL сертификат на letsencrypt.org на 90 дней

И "прикрутить" его к домену третьего уровня с автоматическим перевыпуском каждые следующие 90 дней.

сайт "голый" движок Джумла 3.8 + установлен шаблон (те работа над сайтом еще не начиналась)

На хостинге есть и SSH доступ и Cron (хостер Beget)

Прошу указывать срок и цену.

исполнителя выберу максимально быстро

Joomla
7 лет назад
anton212
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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