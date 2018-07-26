Необходимо разработать серверную часть для мобильного приложения

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Разработать серверную часть с нуля. ТЗ – https://yadi.sk/i/NdT4XToE3Zcz8V Опыт программирования на php или на python не менее 2-х лет. Обязательно наличие портфолио. Проект срочный      

PHPPython
7 лет назад
matveu7777
Матвей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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