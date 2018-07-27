Перенести сайт на хостинг таймвеб

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Завершен3 заявки164 просмотра

и обновить цмс. модикс

оплата 300 р по факту сбер яд

7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Большое спасибо за оперативное выполнение проекта, не смотря на небольшой бюджет. Мои рекомендации!
Отличный заказчик, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад