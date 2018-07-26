Почта с сервера попадает в спам

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок148 просмотров

Необходимо прописать правильную ptr запись на выделенном сервере, возможно настроить еще DKIM, чтобы почта, отправляемая с сервера не попадала в спам.

7 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров