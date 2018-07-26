Сделать CDN для Wordpress

Здравствуйте! Необходимо развернуть на сайте с Wordpress CDN сеть для доставки изображений и статического контента.

Cloudflare не предлагать - так как ip. адреса в черном списке у него. Используем его чисто в качестве DNS без проксирования.

Хотим разгрузить хостинг провайдер на огромное количество фоток (30Gb) - лучше пускай они будут чисто в CDN сети и не едят жесткий диск нашего хостинга. Это я вижу чтобы у наших картинок был адреc типа https://cdn.сайт.ru - Аудитория Россия и Украина, но многие сидят через прокси разных стран.

В идеале Amazon CDN сделать или другие решения.

Интересует вариант решения, стоимость и сроки.