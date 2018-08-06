Обновить MODx Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок298 просмотров

Обновить MODx Revo 2.4 и Gallery

Сайт восстановлен из бэкапа.

Поставить защиту на системные директории

MODX
7 лет назад
suraj
35 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$1
1 день
Михаил все выполнил быстро, четко! Рекомендую!
Отличный заказчик , быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад