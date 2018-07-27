Корпоративная почта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок215 просмотров

Настроить корпоративную почту на предприятии. До 100 клиентов. Создать адресную книгу (фио, должность, телефоны, e-mail), Нужна возможность для администратора добавления/удаления сотрудников (при этом должна происходить автоматическая актуализация адресной книги для всех сотрудников).  На части компьютеров установлен Аутлук, остальные пользуются другими клиентами либо веб-интерфейсом. В настоящее время используется почта на yandex с корпоративным адресом.

Настройка почты
7 лет назад
LeonidKoberman
Леонид 
51 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров