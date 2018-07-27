Здравствуйте При наборе команды теста почтового сервера swaks -a -tls -q HELO -s adligj.adlig.ru -au test - Выдается такая строка: === TLS peer DN="/C=UK/O=Exim Developers/CN=adligj.adlig.ru" Нужно поменять значение ...
Корпоративная почта
Настроить корпоративную почту на предприятии. До 100 клиентов. Создать адресную книгу (фио, должность, телефоны, e-mail), Нужна возможность для администратора добавления/удаления сотрудников (при этом должна происходить автоматическая актуализация адресной книги для всех сотрудников). На части компьютеров установлен Аутлук, остальные пользуются другими клиентами либо веб-интерфейсом. В настоящее время используется почта на yandex с корпоративным адресом.
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