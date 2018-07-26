Описание задачи Есть сайт агрегатор с шаблонами и образцами документов http://biznesinfo.kz/docs Необходимо находить в интернете шаблоны и образцы документов, используемые в Казахстане (в первую очередь) и в России. Шаблоны должны быть в ...
Восстановить сайт на Instant CMS на VPS
Нужно восстановить сайт Instant CMS на VPS.
Слетел сайт после того, как попросил повысить Интерпретатор PHP версии 5.5 или выше, сделали 5.6 было 5.4, так как начал делать второй сайт на последней версии. Текущая Версия Сайта на Instant CMS 2.7.
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