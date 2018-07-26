Восстановить сайт на Instant CMS на VPS

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Нужно восстановить сайт Instant CMS на VPS.

Слетел сайт после того, как попросил повысить Интерпретатор PHP версии 5.5 или выше, сделали 5.6 было 5.4, так как начал делать второй сайт на последней версии. Текущая Версия Сайта на Instant CMS 2.7. 

PHP
7 лет назад
stimzet
Андрей 
54 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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