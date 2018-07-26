Поиск шаблонов документов на информационных порталах

Описание задачи

Есть сайт агрегатор с шаблонами и образцами документов http://biznesinfo.kz/docs

Необходимо находить в интернете шаблоны и образцы документов, используемые в Казахстане (в

первую очередь) и в России. Шаблоны должны быть в Word файлах или в Excel файлах.

Тематика документов: договора, резюме, заявления, акты, соглашения, доверенности, справки,

приказы, уведомления, бланки и прочее. Образцы, бухгалтерских и юридических документов.

Также можно находить документы и в других тематиках.

При поиске смотреть на http://biznesinfo.kz/docs во всех разделах или через поиск – есть ли уже

такие шаблоны или нет.

Где искать:

Первое, что нужно сделать – поискать в интернете шаблоны документов, которые есть в списках

https://dogovor24.kz/ в разделе Документы, все что получится найти.

Далее искать юридические и бухгалтерские компании в интернете, заходить на их сайты и

смотреть, есть ли у них на сайте какой-нибудь образец документа и качать его.

Для поиска и получения образцов, используемых в Казахстане, можно использовать свежие

постановления правительства РК. Их можно найти например здесь:

http://www.government.kz/ru/postanovleniya.html. В постановлениях правительства часто есть

бланки документов по различным тематикам

Также для поиска можно использовать государственные сайты (можно переключится на русский

язык в меню, т.к. многие гос сайты по умолчанию на казахском языке): http://egov.kz,

http://keden.kz , http://kgd.gov.kz/ru/section/tamozhennyy-kontrol , http://stat.gov.kz,

http://mic.gov.kz/ru, http://www.mid.gov.kz/, http://www.mz.gov.kz/ru, https://www.enbek.gov.kz/ru,

http://www.mfa.kz/, http://mks.gov.kz/, http://edu.gov.kz/kz/, http://kz.energo.gov.kz/index.php?id=2,

http://economy.gov.kz/ru/, http://mgov.kz/, http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous,

http://www.adilet.gov.kz/ru, https://diakom.gov.kz/ru

Образцы документов нужны как на русском, так и на казахском языке

Можно находить бланки не только государственных образцов, но и бланки, используемые в

частных организациях - благодарственные письма, образцы биографий, рекомендательные

письма, фирменные бланки организаций, листы опроса, характеристики на сотрудников,

обязательства и прочее. Предварительно нужно проверить, нет ли уже таких документов в базе

сайта http://biznesinfo.kz

Если нужного образца не будет на сайтах Казахстана, то можно использовать образцы и бланки

РФ, так как правовая база у этих стран по некоторым темам осталась еще с советского союза и есть

похожие образцы документов.

Также можно использовать любые другие разрешенные источники для получения бланков и

образцов. Секретные документы, документы связанные с военным делом, а также

внутриорганизационные непубличные бланки гос структур приниматься не будут.