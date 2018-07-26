Привязать домен к сайту на isp manager
Поиск шаблонов документов на информационных порталах
Описание задачи
Есть сайт агрегатор с шаблонами и образцами документов http://biznesinfo.kz/docs
Необходимо находить в интернете шаблоны и образцы документов, используемые в Казахстане (в
первую очередь) и в России. Шаблоны должны быть в Word файлах или в Excel файлах.
Тематика документов: договора, резюме, заявления, акты, соглашения, доверенности, справки,
приказы, уведомления, бланки и прочее. Образцы, бухгалтерских и юридических документов.
Также можно находить документы и в других тематиках.
При поиске смотреть на http://biznesinfo.kz/docs во всех разделах или через поиск – есть ли уже
такие шаблоны или нет.
Где искать:
Первое, что нужно сделать – поискать в интернете шаблоны документов, которые есть в списках
https://dogovor24.kz/ в разделе Документы, все что получится найти.
Далее искать юридические и бухгалтерские компании в интернете, заходить на их сайты и
смотреть, есть ли у них на сайте какой-нибудь образец документа и качать его.
Для поиска и получения образцов, используемых в Казахстане, можно использовать свежие
постановления правительства РК. Их можно найти например здесь:
http://www.government.kz/ru/postanovleniya.html. В постановлениях правительства часто есть
бланки документов по различным тематикам
Также для поиска можно использовать государственные сайты (можно переключится на русский
язык в меню, т.к. многие гос сайты по умолчанию на казахском языке): http://egov.kz,
http://keden.kz , http://kgd.gov.kz/ru/section/tamozhennyy-kontrol , http://stat.gov.kz,
http://mic.gov.kz/ru, http://www.mid.gov.kz/, http://www.mz.gov.kz/ru, https://www.enbek.gov.kz/ru,
http://www.mfa.kz/, http://mks.gov.kz/, http://edu.gov.kz/kz/, http://kz.energo.gov.kz/index.php?id=2,
http://economy.gov.kz/ru/, http://mgov.kz/, http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous,
http://www.adilet.gov.kz/ru, https://diakom.gov.kz/ru
Образцы документов нужны как на русском, так и на казахском языке
Можно находить бланки не только государственных образцов, но и бланки, используемые в
частных организациях - благодарственные письма, образцы биографий, рекомендательные
письма, фирменные бланки организаций, листы опроса, характеристики на сотрудников,
обязательства и прочее. Предварительно нужно проверить, нет ли уже таких документов в базе
сайта http://biznesinfo.kz
Если нужного образца не будет на сайтах Казахстана, то можно использовать образцы и бланки
РФ, так как правовая база у этих стран по некоторым темам осталась еще с советского союза и есть
похожие образцы документов.
Также можно использовать любые другие разрешенные источники для получения бланков и
образцов. Секретные документы, документы связанные с военным делом, а также
внутриорганизационные непубличные бланки гос структур приниматься не будут.
Заявки фрилансеров
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