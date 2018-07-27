Сменить название организации в TLS Cert

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Здравствуйте

При наборе команды теста почтового сервера

swaks -a -tls -q HELO -s adligj.adlig.ru -au test -

Выдается такая строка:

=== TLS peer DN="/C=UK/O=Exim Developers/CN=adligj.adlig.ru"

Нужно поменять значение Организации "O=Exim Developers" на нашу LLC Company. 

Вот пример теста яндекса:

swaks -a -tls -q HELO -s mx.yandex.ru -au test -

=== TLS peer DN="/C=RU/O=Yandex LLC/OU=ITO/L=Moscow/ST=Russian Federation/CN=mx.yandex.ru"

То есть у них все нормально написано "O=Yandex LLC".

Нужно сделать чтобы мы могли это менять.

Centos 6

CentOS
7 лет назад
biksas
Максим 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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