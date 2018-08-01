Оператор продажник

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки267 просмотров

Нужен человек на удаленную работу,оператор. Смысл работы - вам дадут список контактов ,надо их прозвонить,поговорить,принласить,выслушать. Работа уже в четверг. 8 часов в день. Зп 10000 рублей + % (выходит 15-20к ,для шустрых больше,все зависит от вас). Опыт 3 года. 

7 лет назад
Mr120
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров