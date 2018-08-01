Оператор продажник

Нужен человек на удаленную работу,оператор. Смысл работы - вам дадут список контактов ,надо их прозвонить,поговорить,принласить,выслушать. Работа уже в четверг. 8 часов в день. Зп 10000 рублей + % (выходит 15-20к ,для шустрых больше,все зависит от вас). Опыт 3 года.