Сохранение файлов из почты на локальный диск

На почту приходят письма с 3 разных email адресов с прикреплёнными attch файлами.

1 файл доступен по прямой web-ссылке.

Нужно эти файлы автоматически сохранять в указанные папки на диске (для каждого файла своя папка).

Файлы из посты сохраняем как только они приходят (в пределах 10 минут)

Файл по ссылке сохраняем ежедневно в определенное время (условно в 11:15)

Диск на сервере Windows Server 2008 v2