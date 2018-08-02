Сохранение файлов из почты на локальный диск

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки165 просмотров

На почту приходят письма с 3 разных email адресов с прикреплёнными attch файлами.

1 файл доступен по прямой web-ссылке.

Нужно эти файлы автоматически сохранять в указанные папки на диске (для каждого файла своя папка).

Файлы из посты сохраняем как только они приходят (в пределах 10 минут)

Файл по ссылке сохраняем ежедневно в определенное время (условно в 11:15)

Диск на сервере Windows Server 2008 v2

7 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ideis
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$50
1 день
Всё настроено оперативно, профессионально. В общении Илья приятен, сотрудничеством довольны.
Советую Сергея. Идеальный заказчик!

Заявки фрилансеров

ideis
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад