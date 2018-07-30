Защита от парсера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Необходимо сделать защиту от парсинга сайта. Парсят очень часто и много кто. 

7 лет назад
bakhur
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров