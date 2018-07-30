Разобраться в причине падения Аппача на Windows

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Есть сервак на Windows 10, i5 3.5 Ггц, 8гб ОЗУ. Установлен в офисе, это не VPS у хостера. 

На нём развёрнут Аппач в качестве веб-сервера. Он переодически падает с ошибкой: Parent: child process 3336 exited with status 3221226356 -- Restarting. 

Иногда ему хватает сил продолжить работать, а иногда не хватает и помогает только перезапуск. Поверхностные решения с форумов увеличить тредстексайз не помогают, пробовали. 

В качестве дополнительной проверки и воспроизведения ошибки делаем бенчмарк на 10к запросов. 

Запросы на index.html он выдерживает нормально, а на php-скрипт он не может отработать больше 3к. 

Ищем специалиста, который поможет разобраться в проблеме, найдёт причину и скажет как быть дальше. Имеет ли вообще делать с апачем или не имеет. 

Доступ к серваку сможем дать только поздно вечером или на выходных, так как в дневное время ведётся разработка. 

PHP
7 лет назад
cold2013
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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