Разобраться в причине падения Аппача на Windows

Есть сервак на Windows 10, i5 3.5 Ггц, 8гб ОЗУ. Установлен в офисе, это не VPS у хостера.

На нём развёрнут Аппач в качестве веб-сервера. Он переодически падает с ошибкой: Parent: child process 3336 exited with status 3221226356 -- Restarting.

Иногда ему хватает сил продолжить работать, а иногда не хватает и помогает только перезапуск. Поверхностные решения с форумов увеличить тредстексайз не помогают, пробовали.

В качестве дополнительной проверки и воспроизведения ошибки делаем бенчмарк на 10к запросов.

Запросы на index.html он выдерживает нормально, а на php-скрипт он не может отработать больше 3к.

Ищем специалиста, который поможет разобраться в проблеме, найдёт причину и скажет как быть дальше. Имеет ли вообще делать с апачем или не имеет.

Доступ к серваку сможем дать только поздно вечером или на выходных, так как в дневное время ведётся разработка.