Нужно настроить веб-сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

Необходимо настроить веб-сервер и перенести 2 сайта.  

Веб сервер apache+nginx+php+mysql(перенос настроек и библиотек со старого сервера). 

ОС – debian. 

Защита от брутфорса, настройка разрешения для файлов(сайты, защита от взлома), перенос сайтов(с сохранением всех путей), настройка бэкапирования. ftp и т.д. 

ApacheDebianMySQLNginxPHP
7 лет назад
Max1mus7777
Максим 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров