Поднять сервер NODE JS под Windows

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Есть работающий модуль на NodeJS. Модуль крутится на сервере Centos. Возникла необходимость разместить этот модуль на сервере под управлением Windows чтобы данный модуль можно было вызвать "снаружи".

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CentOSJavaScriptNode.js
7 лет назад
atonex
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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