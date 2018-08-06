Необходимо перенести сайты с FASTVps на reg.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок191 просмотр

Работы необходимо выполнить до конца дня пока старый хостинг не превратился в тыкву. он оплачен до 6.08

На хостинге 10 сайтов. Дам root доступ. Необходимо найти соответствующие БД и перенести вместе БД вместе с сайтами

Все сайты либо PHP либо статические. Из 10 сайтов 2 на Wordpress, 2 статические (без БД), 4 на движке Vamshop, 2 писанные под заказ.

Сейчас реализован доступ через Cloudflare это нужно отменить т.к. у reg.ru вроде собственная защита от DDos

CloudflarePHPWordPress
7 лет назад
Maximkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Михаил качественно выполнил работу в срок. А срок поджимал, т.к. заканчивался срок оплаты предыдущего хостинга. При необходимости обязательно обращусь снова.
Отличный заказчик , четко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад