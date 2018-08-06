Необходимо настроить веб-сервер и перенести 2 сайта. Веб сервер apache+nginx+php+mysql(перенос настроек и библиотек со старого сервера). ОС – debian. Защита от брутфорса, настройка разрешения для файлов(сайты, защита от взлома), перенос сайтов(с сохранением ...
Необходимо перенести сайты с FASTVps на reg.ru
Работы необходимо выполнить до конца дня пока старый хостинг не превратился в тыкву. он оплачен до 6.08
На хостинге 10 сайтов. Дам root доступ. Необходимо найти соответствующие БД и перенести вместе БД вместе с сайтами
Все сайты либо PHP либо статические. Из 10 сайтов 2 на Wordpress, 2 статические (без БД), 4 на движке Vamshop, 2 писанные под заказ.
Сейчас реализован доступ через Cloudflare это нужно отменить т.к. у reg.ru вроде собственная защита от DDos
Выбранный исполнитель
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