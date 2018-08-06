Необходимо перенести сайты с FASTVps на reg.ru

Работы необходимо выполнить до конца дня пока старый хостинг не превратился в тыкву. он оплачен до 6.08

На хостинге 10 сайтов. Дам root доступ. Необходимо найти соответствующие БД и перенести вместе БД вместе с сайтами

Все сайты либо PHP либо статические. Из 10 сайтов 2 на Wordpress, 2 статические (без БД), 4 на движке Vamshop, 2 писанные под заказ.

Сейчас реализован доступ через Cloudflare это нужно отменить т.к. у reg.ru вроде собственная защита от DDos