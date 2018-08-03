Помощь в поднятии сервака в digital ocean

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок164 просмотра

Нужен человек, который имеет опыт работы с хостингом digital ocean.

Мой сервак упал, на нем очень важный для меня сайт. 

Доступ по фтп есть, но достать БД не могу

7 лет назад
leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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