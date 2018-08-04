Откорректровать .htaccess после переноса сайта

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Закрыт2 заявки127 просмотров

перенесли http://сайт.com.ua/product.php?id=189 .

на https://сайт.com.ua/product/reiner-b66/

надо изменить ссылки 3 типов:

http://сайт.com.ua/product.php?id=189 на https://сайт.com.ua/product/reiner-b66/

http://сайт.com.ua/article.php?id=22    https://сайт.com.ua/otechestvennaja-sfragistika/

http://сайт.com.ua/products.php?cathegory=15 на  https://сайт.com.ua/product-category/seals-stamps/

7 лет назад
urka2000
Юрий 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров