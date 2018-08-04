Настройка формы сбора данных на сайте

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Что сейчас есть:

·        Форма заявки  

Как это работает:

·        Желающий заполняет анкету и отправляет ее нам

 

Что нужно:

·        Настроить анкету таким образом, чтобы:

o   Данные выгруждались в гугл таблицу – одна заявка – одна строчка

o   Была загрузка видео более 30 мб

o   Видео загружается на гугл диск или яндекс диск, ссылка на видео указывается в строчке заявки

o   ответы  на вопрос, где нужно выбрать варианты ответов (несколько), записываются не в одну ячейку в таблице, а каждый вариант ответа  в свою учейку

 

вот пример вопроса:

 

Вот как сейчас, все в одной ячейке

 

Далее, вместе со специалистом CRM, нужно будет сделать небольшую настройку, чтобы данные падали напрямую в CRM

Сроки - до 15.08

7 лет назад
only-optom
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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