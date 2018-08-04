Настройка формы сбора данных на сайте

Что сейчас есть:

· Форма заявки

Как это работает:

· Желающий заполняет анкету и отправляет ее нам

Что нужно:

· Настроить анкету таким образом, чтобы:

o Данные выгруждались в гугл таблицу – одна заявка – одна строчка

o Была загрузка видео более 30 мб

o Видео загружается на гугл диск или яндекс диск, ссылка на видео указывается в строчке заявки

o ответы на вопрос, где нужно выбрать варианты ответов (несколько), записываются не в одну ячейку в таблице, а каждый вариант ответа в свою учейку

вот пример вопроса:

Вот как сейчас, все в одной ячейке

Далее, вместе со специалистом CRM, нужно будет сделать небольшую настройку, чтобы данные падали напрямую в CRM

Сроки - до 15.08