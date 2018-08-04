Что сейчас есть: · Форма заявки Как это работает: · Желающий заполняет анкету и отправляет ее нам Что нужно: · Настроить анкету таким образом, чтобы: o Данные выгруждались ...
Настроить GSM шлюз с битрикс24
Необходимо интегрировать GSM шлюз OpenVox VS-GW1600 с битрикс24 как офисную АТС (для входящих и исходящих звонков).
Жду сроки и стоимость =)
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