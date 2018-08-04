Настроить GSM шлюз с битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Необходимо интегрировать GSM шлюз OpenVox VS-GW1600 с битрикс24 как офисную АТС (для входящих и исходящих звонков). 

Жду сроки и стоимость =) 

7 лет назад
MasterNeo
31 год
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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