Здравствуйте, есть работающий почтовый сервер.

1.Есть глюки с аттачментами, время от времени некоторые файлы не прикрепляются. Надо исправить.

2. Непонятная ситуация с бэкапами. То есть они были но как с ними работать непонятно. Нужно настроить так, что бы не было нужды каждый раз обращатьcя к специалисту. Возможно для этого придется переустановить систему с нормальной панелью управления.

3. При переустановке системы аккуратно перенести все аккаунты, файлы и так далее. Обеспечить шифрование дисков.

Сам сервер:

Описание почтового сервера.

Основные компоненты:1. - Операционная система - CentOS 7 x642. Postfix - Mail Transfer Agent | http://www.postfix.org/3. Dovecot - хранилище почтовых сообщений, предоставляюее доступ по протоколам POP3 и IMAP | https://www.dovecot.org/4. MariaDB/MySQL - основное хранилище конфиграции почтового сервера | https://mariadb.org/ | https://www.mysql.com/5. PostArchitect - веб-панель, для управления доменами, почтовыми ящиками, правилами и ограничениями.

Пока все. Спасибо.