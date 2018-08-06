Специалист по опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Необходимо реализовать региональные поддомены в интернет-магазине детской одежды на основе мультимагазна. Интернет-магазин на опенкарт еще не создан. 

Основные требования: 

1. Одна карточка товара для всех поддоменов с разными мета-тегами формируемыми по маске ("Купить в СПБ ...). 

2. Категории для каждого поддомена с разными мета-тегами. 

3. Адекватная работа сайта при увеличении ассортимента товаров. 

4. Одна админка на все магазины. 

5. Разные контактные данные для каждого поддомена 

Дополнительные: 

1. GEO IP 

2. Автоподстановка телефона 

Нужен специалист с подобным опытом работы. Предложите тех.реализацию и стоимость работ. 

ВНИМАНИЕ: Требуется реальный специалист с адекватным ценником. Агенства с внеземными тарифами могут не волноваться. 

Opencart
7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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