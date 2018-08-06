Добры день, админ! Нужна твоя помощь в настройке переадресации с http на https. https://bjornjohansen.no/redirect-to-https-with-nginx ssh доступы есть. Сроки - сегодня Оплата - 5$
Специалист по опенкарт
Необходимо реализовать региональные поддомены в интернет-магазине детской одежды на основе мультимагазна. Интернет-магазин на опенкарт еще не создан.
Основные требования:
1. Одна карточка товара для всех поддоменов с разными мета-тегами формируемыми по маске ("Купить в СПБ ...).
2. Категории для каждого поддомена с разными мета-тегами.
3. Адекватная работа сайта при увеличении ассортимента товаров.
4. Одна админка на все магазины.
5. Разные контактные данные для каждого поддомена
Дополнительные:
1. GEO IP
2. Автоподстановка телефона
Нужен специалист с подобным опытом работы. Предложите тех.реализацию и стоимость работ.
ВНИМАНИЕ: Требуется реальный специалист с адекватным ценником. Агенства с внеземными тарифами могут не волноваться.
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