Специалист по опенкарт

Необходимо реализовать региональные поддомены в интернет-магазине детской одежды на основе мультимагазна. Интернет-магазин на опенкарт еще не создан.

Основные требования:

1. Одна карточка товара для всех поддоменов с разными мета-тегами формируемыми по маске ("Купить в СПБ ...).

2. Категории для каждого поддомена с разными мета-тегами.

3. Адекватная работа сайта при увеличении ассортимента товаров.

4. Одна админка на все магазины.

5. Разные контактные данные для каждого поддомена

Дополнительные:

1. GEO IP

2. Автоподстановка телефона

Нужен специалист с подобным опытом работы. Предложите тех.реализацию и стоимость работ.

ВНИМАНИЕ: Требуется реальный специалист с адекватным ценником. Агенства с внеземными тарифами могут не волноваться.