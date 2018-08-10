Изначальную работу выполнил, я оплатил 6к руб, мы договорились сделать дополнительную работу, я оплатил еще 1.5к руб, мы не сошлись в мнении о работе и согласились на возврате 1.5к руб, прошла неделя, он не смог вернуть деньги, договорились что он выполнит еще заказ и я доплачу, пару раз написал что сегодня будет тест и пропал. Итог с 31 августа по сегодняшний день, ни денег ни работы, пропал полностью. Я проявил терпение, но как и писали раньше у исполнителя проблемы со сроками большие. По основному заказу поставил бы 4, по дополнительному огромный жирный минус. Сайт пишет что он был тут последний раз 8 дней назад. Как видите по ряду причин мой отзыв отрицателен.