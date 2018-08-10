OpenVPN

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Закрыт2 заявки177 просмотров

Нужно отредактировать OpenVPN под личные нужды:

Упростить конфигурацию OpenVPN сервера до 1 клику при котором создается автоконфигурационный файл сервера и отправляется на файл сервер, работа нужна с исходниками.

Суть схемы: По 1 клику создается VPN сервер, он отправляет конфиг на файл сервер, VPN клиент скачивает конфиг с файл сервера и подсоединяется к VPN серверу. На VPN сервере вводится ИД (допустим Вася) нажимается кнопка создать, создается VPN сервер и Вася.кфг заливается на файловый сервер, другой человек скачивает конфиг вася.кфг и подключается к VPN серверу "Вася" .

7 лет назад
origamerpro
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ideis
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$100
1 день
Изначальную работу выполнил, я оплатил 6к руб, мы договорились сделать дополнительную работу, я оплатил еще 1.5к руб, мы не сошлись в мнении о работе и согласились на возврате 1.5к руб, прошла неделя, он не смог вернуть деньги, договорились что он выполнит еще заказ и я доплачу, пару раз написал что сегодня будет тест и пропал. Итог с 31 августа по сегодняшний день, ни денег ни работы, пропал полностью. Я проявил терпение, но как и писали раньше у исполнителя проблемы со сроками большие. По основному заказу поставил бы 4, по дополнительному огромный жирный минус. Сайт пишет что он был тут последний раз 8 дней назад. Как видите по ряду причин мой отзыв отрицателен.

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ideis
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад