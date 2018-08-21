Настройка VPS.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок196 просмотров

Хотелось бы узнать цену 

настройки

по примерно следующему ТЗ:

Нужно настроить CentoS 7 -

Вебсервер+почта+mysql+ java 8 + phpadmin + базовая

защита Антиддос (firewall).

2 домена ру и про, почтовый сервер должен

соответствовать требованиям популярных

почтовиков (gmail yandex mail.ru). на домене .ru

должна быть почта, на домене .pro будет сайт

CMS DLE, с домена .ru сделать редирект на домен

.pro .

По настройке защиты - защита от флуд атак,

открытые только определенные порты.

защита от брута рута

Плюс возможно еще пару мелких задач,которые вылетели из головы.

CentOSDLEJavaMySQL
7 лет назад
origamerpro
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров