Https для панели управления VestaCP и настройка почты

1. На VPS установили VestaCP.

Добавили сайт - работает хорошо с https Cludflare. А вот панель управления ip_adress:8083 и panel.domain.com:8083 не работает по защищенному соединению. Почитали, что на cloudflare порт 8083 используется только для http. Поменяли на 9000 - все равно не работает.

--- В общем, необходимо настроить вход в панель управления по защищенному соединению.

2. Корпоративная почта с сервера отправляется (через Vesta) только на gmail.com и попадает в СПАМ (IP чистый). На другие почтовые ящики (mail.ru и др.) почта вообще не доходит.

Также и с отправкой писем. С gmail.com отправляется на [email protected], а с других почтовиков вообще не отправляются. Пишет: Mail delivery failed.................all relevant MX records point to non-existent hosts or (invalidly) to IP addresses

--- Необходимо это исправить, чтоб почта отправлялась и принимала сообщения и главное не попадала в СПАМ.

Пожалуйста, сразу цену укажите.