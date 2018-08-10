Настроить "безопасность" MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки156 просмотров

максимально обезопасить/настроить сайт - переименовать/перенести корневые папки, ядро и т.д.

MODX
7 лет назад
inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров