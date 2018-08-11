Перенести сайт на Wordpress с базой данных с Nic.ru на Beget

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки16883 просмотра

Задача:

Перенести сайт с одного хостинга на другой со всеми базами данных.

В данный момент на конечном хосте работает домен и загружен корень с сайтом WP, но не получается корректно перенести базу MySql.

Сайт должен корректно открыться на новом домене. Сейчас ошибка связанная с базой MySql.

Работы на 10 минут.

MySQLWordPress
7 лет назад
oh_artem
Артём 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Александр отзывчивый и ответственный исполнитель, приступил к работе сразу, выполнил задание по переносу сайта в разы быстрее, чем я ожидал. Рекомендую!
Спасибо за проект! Обязательно ещё посотрудничанием!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад