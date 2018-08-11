Перенести сайт на Wordpress с базой данных с Nic.ru на Beget

Задача:

Перенести сайт с одного хостинга на другой со всеми базами данных.

В данный момент на конечном хосте работает домен и загружен корень с сайтом WP, но не получается корректно перенести базу MySql.

Сайт должен корректно открыться на новом домене. Сейчас ошибка связанная с базой MySql.

Работы на 10 минут.