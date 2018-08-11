Нужно две машины объединить в одну сеть.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка162 просмотра

Нужно две машины объединить в одну сеть.

Одна машина – виртуалка на моем сервере (линукс контейнер)

Вторая – виртуалка в другой сети 

Добавляйтесь в скайп:  sajtovc

7 лет назад
DarkBalu
Сергей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров