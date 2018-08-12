На сервере с Raspbian установить mysql

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Завершен4 заявки160 просмотров

На сервере с Raspbian OS необходимо настроить:

mysql

phpmyadmin

php5

MySQLPHP
7 лет назад
Romanmd
Роман 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Все супер быстро! Рекомендую!
Отличный заказчик ! Четко поставленное задание и моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад