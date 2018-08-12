Хотелось бы узнать цену настройки по примерно следующему ТЗ: Нужно настроить CentoS 7 - Вебсервер+почта+mysql+ java 8 + phpadmin + базовая защита Антиддос (firewall). 2 домена ру и про, ...
На сервере с Raspbian установить mysql
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