Перенести сайт на VPS с хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен8 заявок191 просмотр

Есть одностраничный сайт, надо перенести на vps где уже размещен еще один наш сайт, чтобы не платить двум хостерам 

так же на этом сайте подключена Яндекс почта надо чтобы работала

7 лет назад
prostovideo
Андрей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Михаил быстро справился с задачей переноса сайта с хостинга на VPS, все работает как и должно! Рекомендую!
Отличный заказчик , четко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад