Настройки связки wordpress+nginx+php7.2-fpm

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Закрыт5 заявок186 просмотров

Добрый день! Есть сайт на WordPress 4.9.8, ключевой момент то, что он настроен так, что страницы постов имеют окончание .php

Переделывать и ждать переиндексации никакого желания нету.

В итоге главная страницы, страницы категорий и тегов открываются нормально, а страницы постов отдают 404 ошибку.

Надо починить.

nginx -V:nginx version: nginx/1.12.2

built by gcc 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-18) (GCC)

built with OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013

TLS SNI support enabled

configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie'

php -v:PHP 7.0.31 (cli) (built: Jul 17 2018 15:40:48) ( NTS )

Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group

Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies

    with Zend OPcache v7.0.31, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

uname -a:Linux someflowers.ru 2.6.32-754.2.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Jul 13 12:50:12 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

На сервере также установлена панель ISPmanager Lite 5.164.0

LinuxNginxPHPWordPressISPmanager
7 лет назад
pahom-ka
Антон 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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