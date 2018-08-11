Установить Nextcloud (raspberry pi3)

Добрый день!

Мне не хватает кармы.

Есть домашняя малинка (raspberry 3) на ней уже настроен заведомо нужный мне пакет (видеонаблюдение, samba, hdd внешний, torrent качалка на 9091 порту и т.д.).

По скольку к малинке подключен внешний NAS, то требуется на этом же NAS организовать nextcloud хранилище.

Если делать инсталяцию "по дефолту" без каких-либо оболочек типа Docker, то можно "зацепить" уже настроенную систему. А восстанавливать малинку - то еще удовольствие, думаю кто делал - знает.

Выбор пал на Docker, так как он в "контейнере" делает все ну условно "сам". Docker был симлинком перенесен на внешний диск, так что все image и прочая мишура от docker создается в памяти NAS внешнего.

Не хватает кармы нормально установить nextcloud. Есть обычный, есть какой-то адаптированный для Pi малинки.. вроде ставится, вроде заводится на 8080 порте. но после перезагрузки даже руками после запуска докера не алло вообще.

Поскольку сервер в локальной сети без проброса внешнего ssh - работа через мой Teamviewer.

Нужно не сломав уже готовую конфигурацию сервера (а значит инсталляция только через Docker) установить нормальный Nextcloud, который жить будет допустим на 8080 порту, сделать Docker автозагружаемым после рестарта основной системы и чтобы он авто-поднимал контейнер с Nextcloud.