На сервере CentOs7 настроен OpenVpn. Работает через раз. Зависит то ли от првайдера то ли от роутера, незнаю. С офиса работает, с дома нет. (провайдер один). Как провайдер/роутер может его блокировать я не знаю. Работает ...
Сервер Автограф 5 версии
Настройка сервера Автограф
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