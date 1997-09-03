Разработка сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки180 просмотров

Требуется разработка Rest сервера для скидочного сервиса с кошельками, магазинами и купонами – полное описание в прилагающемся файле. Сервер должен работать с Postgresql и упаковываться в контейнер (Docker). 

Возможные варианты решения: 

1) Qt --> ( наилучший вариант ) 

2) Rust ( Iron, postgres ) 

3) Node 

4) Python ( Swagger, Flask, SQLAlchemy ) --> ( наихудший вариант ) 

5) Предложите свой. 

DockerFlaskNode.jsPostgreSQLPython
7 лет назад
huxagemodo
Алексей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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